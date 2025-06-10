Захарова заявила, что передаст подарок отцу Илона Маска

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала, что передаст подарок отцу американского предпринимателя Илона Маска, инженеру и продавцу драгоценных камней Эрролу Маску. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время "Форума будущего 2050" дипломата спросили о предпринимателе и его отце, который также присутствовал на мероприятии. В ответ Захарова сказала, что для "упомянутого человека" у нее есть подарок, который попросили передать "выдающиеся художники". Однако конкретного получателя презента она не стала уточнять.

Ранее на форуме Маск-старший поделился своим мнением о Владимире Путине. Он назвал российского президента впечатляющим и устойчивым человеком, а также рассказал о желании научиться у Путина лидерству.

Инженер приехал в Москву впервые и заявил, что злится на себя из-за того, что не сделал этого раньше. Он уточнил, что всегда хотел побывать в столице, но шанс приехать появился только сейчас.

