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Власти Соединенного Королевства будут использовать все имеющиеся дипломатические каналы для разрешения ситуации с британскими наемниками, приговоренными к смертной казни в ДНР. Об этом заявил министр по делам школ Великобритании Робин Уолкер. Его слова приводит Sky News.

"Мы продолжим использовать все дипломатические каналы", – сказал Уолкер, отметив, что в данном случае речь идет о военнопленных, с которыми следует обращаться соответствующим образом.

Уолкер напомнил, что министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс выразила готовность оказать необходимую поддержку осужденным в ДНР наемникам и их семьям. Также он подчеркнул, что суд ДНР является нелегитимным.

9 июня Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к смертной казни Шона Пиннера и Эйдена Аслина из Великобритании, а также Саадуна Брагима из Марокко, признав их виновными в участии в качестве наемников в боевых действиях в составе вооруженных формирований Украины.

Один из адвокатов осужденных Павел Косован рассказал, что граждане Великобритании и Марокко планируют обжаловать приговор. Апелляцию будет рассматривать Верховный суд ДНР.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс осудила смертный приговор, вынесенный английским наемникам. Она назвала Аслина и Пиннера военнопленными, а решение суда – нелегитимным. В свою очередь, представитель премьер-министра Британии Бориса Джонсона заявил, что в стране глубокого обеспокоены таким вердиктом суда.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

