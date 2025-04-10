Журналист Карлсон: Байден был готов рискнуть начать ядерную войну с РФ

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Бывший президент США Джо Байден проигнорировал риски ядерной войны с РФ и все равно передал Украине ракеты для ударов по российской территории. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон во время беседы с конспирологом Алексом Джонсом, которая была опубликована на YouTube-канале Карлсона.

По словам журналиста, в середине украинского конфликта Пентагон провел расчеты, согласно которым вероятность ядерного конфликта в случае поставки Киеву оружия для обстрелов территории РФ составила бы 50%.

"И мы им дали это оружие. Что должно быть в голове у человека, чтобы принять такое решение? И как он все еще может быть на свободе?" – задался вопросом Карлсон.

В ноябре прошлого года Байден разрешил Украине наносить удары дальнобойным оружием по территории России.

В ответ на удары Украины западными ракетами ATACMS и Storm Shadow по военным объектам в Курской и Брянской областях Россия нанесла удар баллистической ракетой "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении по заводу "Южмаш" в Днепропетровске.