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Разрешение Украине бить дальнобойными американскими ракетами ATACMS по российской территории можно считать началом третьей мировой войны, сообщает испанское издание Rebelion.

Как указал автор публикации, противостояние между ядерными державами подразумевает масштабы конфронтации. При этом в статье допускается вариант перехода конфликта в третью мировую войну с применением ядерного оружия.

Американский лидер Джо Байден разрешил Киеву наносить удары дальнобойным оружием вглубь РФ в середине ноября 2024 года. По словам помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Брайана Николса, это решение даст Киеву "больше возможностей защищаться".

В свою очередь, глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил о риске расширения украинского конфликта и применении ядерного оружия. Он отметил, что эти опасности постепенно прогрессируют, а военная поддержка Украины западными странами и атаки дальнобойным оружием по территории РФ значительно повышают напряженность в регионе.