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10 марта, 15:50

Политика

Хинштейн разъяснил ситуацию с поставкой кислородных баллонов бойцам СВО

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн объяснил отказ регионального правительства в поставке кислородных баллонов российским бойцам несоблюдением определенного порядка. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Выяснилось, что с помощниками Хинштейна связался якобы представитель российского подразделения, которое выполняет задачи на курском направлении. Мужчина представился Моисеем и попросил передать бойцам кислородные баллоны. Точных данных солдат не назвал, официальных заявок не присылал, а воспользоваться закрытой военной связью отказался.

"Направлять помощь непонятно куда и кому, по телефонному звонку, мы не можем. Это не частные деньги, и за них требуется отчет. Тем более существует четкий алгоритм, установленный региональным оперативным штабом", – отметил Хинштейн.

Сначала командиры частей и подразделений направляют властям заявки, потом их оперативно согласовывают с военным командованием. Хинштейн подчеркнул, что Моисей оказался оператором БПЛА в подразделении спецназа "Ахмат", но никаких полномочий напрямую просить помощи и региона ему никто не давал.

Действиями подчиненного возмутился командир спецназа "Ахмат" генерал-лейтенант Апти Алаудинов, о чем он уже сообщил в своем телеграм-канале. При этом врио губернатора региона добавил, что правительство Курской области всегда крайне отзывчиво и оперативно реагирует на запросы частей.

"Помогать нашим героям – наш священный долг. Гордимся подвигами русских воинов, совершающих практически невозможное каждый день", – заключил он, сославшись на недавнюю операцию российских войск.

Хинштейн подтвердил, что военные прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Суджанском районе, воспользовавшись нерабочей трубой магистрального газопровода, по которой ранее поставляли российский газ в Европу. Но для этого бойцам потребовались средства защиты, добавлял врио главы региона.

За все время боевых действий в регионе ВСУ потеряли свыше 66 тысяч человек. По версии американских СМИ, украинские войска могут покинуть российский регион уже в течение двух недель. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что никаких точных сроков по освобождению Курской области нет.

На курском направлении окружены около 2–3 тысяч военнослужащих ВСУ

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политикарегионы
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