Лавров назвал ситуацию на Украине боем за право РФ оставаться в мировой политике

Фото: AP Photo/Cem Ozdel/Turkish Foreign Ministry

Реакция Запада на российскую спецоперацию свидетельствует о том, что сейчас идет бой за право РФ оставаться на политической карте мира. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи с главами МИД Украины и Турции Дмитрием Кулебой и Мевлютом Чавушоглу.

"Сейчас, конечно, реакция Запада на наши действия, такая совершенно остервенелая. Я бы сказал, <...> она показывает, что действительно идет бой не на жизнь, а на смерть, за право России быть на политической карте мира при полном уважении своих законных интересов", – сказал министр.

В четверг, 10 марта, в Анталье состоялась первая после начала российской спецоперации встреча глав МИД РФ, Украины и Турции. По ее итогам Лавров сообщил, что украинская сторона взяла в проработку предложения России по урегулированию конфликта, которые были представлены на третьем раунде переговоров в Белоруссии.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

