Лавров назвал ситуацию на Украине боем за право РФ оставаться в мировой политике

Фото: AP Photo/Cem Ozdel/Turkish Foreign Ministry
Реакция Запада на российскую спецоперацию свидетельствует о том, что сейчас идет бой за право РФ оставаться на политической карте мира. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи с главами МИД Украины и Турции Дмитрием Кулебой и Мевлютом Чавушоглу.
"Сейчас, конечно, реакция Запада на наши действия, такая совершенно остервенелая. Я бы сказал, <...> она показывает, что действительно идет бой не на жизнь, а на смерть, за право России быть на политической карте мира при полном уважении своих законных интересов", – сказал министр.
В четверг, 10 марта, в Анталье состоялась первая после начала российской спецоперации встреча глав МИД РФ, Украины и Турции. По ее итогам Лавров сообщил, что украинская сторона взяла в проработку предложения России по урегулированию конфликта, которые были представлены на третьем раунде переговоров в Белоруссии.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Политолог оценил предстоящую встречу Лаврова и Кулебы
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