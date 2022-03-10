Лавров назвал фейком заявления о похищении Россией людей на Украине

Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Заявления о похищении Россией людей на территории Украины являются очередным фейком. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он отметил, что эфир, интернет в целом и СМИ заполнены фейками. Также Лавров рассказал, что не знал про похищение депутата Запорожского облсовета Лейлы Ибрагимовой. При этом он добавил, что знает о манерах, которыми славится киевский режим.
"Вчера я слушал, что депутат (Евгений. – Прим. ред.) Шевченко куда-то пропал. Не нашли его еще? Я пока еще не разбирался", – цитирует Лаврова РИА Новости.
Ранее Лавров прокомментировал информацию об обстреле роддома в Мариуполе. По его словам, здание давно стало базой для экстремистов, там не было пациентов и персонала. Он отметил, что данные о базировании в здании экстремистов Россия передала ООН на заседании Совета безопасности.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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