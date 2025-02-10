Глава МВД Латвии Козловскис: республика может закрыть границу с Россией за несколько часов

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Латвия может закрыть границу с Россией за несколько часов в случае обострения ситуации. Об этом заявил глава МВД республики Рихардс Козловскис в беседе с LSM.

По его словам, из-за этого жителям Латвии не следует посещать Россию и Белоруссию.

"Я понимаю, что у людей там есть родственники, дела, но такие поездки нужно сократить до минимума", – сказал он.

Минобороны Латвии ранее также попросило сократить связи с обеими странами.



"Да, отношения не разорваны полностью, но нужно понимать риски, информировать о них и прислушиваться к призывам не ездить ни в Россию, ни в Белоруссию", – заявлял глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс, его слова передает TV3.

Служба государственной безопасности Латвии считает, что жители страны могут стать объектами вербовки со стороны российских спецслужб, которые могут использовать шантаж и угрозы. Однако, по статистике службы, в прошлом году в Россию въехало около 2 тысяч граждан из Латвии.

Также в республике продолжается обсуждение вопроса о запрете на поездки в Россию. Согласно прошлогоднему опросу TV3, 48% респондентов высказались против ограничений на поездки в Россию, в то время как 38% поддержали бы такие меры.

Около 50% респондентов выступили против запрета на поездки в Белоруссию, за него высказались 36% опрошенных.

Между тем более 20 тысяч жителей Латвии проявили интерес к участию в программах переселения в Россию. По словам временного поверенного в делах России в Латвии Дмитрия Касаткина, в стране фиксируется резкий рост интереса латвийцев к участию в механизмах переселения в РФ, которые реализует посольство совместно с представительством МВД России в Риге.