Латвия запретила въезд в страну комику Марии Марковой

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Латвия внесла российского комика Марию Маркову в список нежелательных лиц, заявила глава МИД государства Байба Браже на своей странице в соцсети X.

"Я включила <...> Марию Маркову в список нежелательных лиц в Латвийской Республике (персона нон грата) и запретила ей въезд в Латвию на неопределенный срок", – подчеркнула она.

Как отметила министр, решение принято в соответствии с Законом об иммиграции.

Между тем в список нежелательных лиц в Латвии попал российский певец Ираклий Пирцхалава. Причины и точные сроки решения не были объявлены.

Кроме того, ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что между Россией и прибалтийскими странами поставят железный занавес. Вместе с тем она признала, что у Латвии существуют трудности с обеспечением независимости от российских энергоресурсов.

