Латвия запретила въезд российскому певцу Ираклию Пирцхалаве

Фото: vk.com/Ираклий Пирцхалава

Российского певца Ираклия Пирцхалаву на неопределенный срок включили в список нежелательных лиц и запретили въезд в Латвию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел республики Байбу Браже.

Причины и точные сроки решения не уточнялись.

В конце декабря 2023-го Пирцхалаве отказали во въезде в Молдавию, когда он прибыл в аэропорт Кишинева. Тогда полиция республики объяснила решение тем, что артистом не были соблюдены условия для въезда в страну. Певец планировал дать концерт на мероприятиях в Оргееве.

Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что между Россией и прибалтийскими странами поставят железный занавес. Вместе с тем она признала, что у Латвии существуют трудности с обеспечением независимости от российских энергоресурсов.

