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Российскому певцу Ираклию Пирцхалаве отказали во въезде в Молдавию, когда он прибыл в аэропорт Кишинева. Об этом сообщает ТАСС.

По данным пограничной полиции, артист не соответствовал условиям для въезда в страну. Певец планировал дать концерт на мероприятиях в Оргееве.

В сентябре власти Молдавии приняли решение о депортации из страны руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова. Как сообщили в Генеральной инспекции страны по миграции, он был признан в стране нежелательным лицом. По словам самого журналиста, молдавские власти приняли такое решение, поскольку посчитали, что он представляет угрозу национальной безопасности.

Ранее власти Дании не пустили в страну заместителя министра здравоохранения РФ Олега Салагая, он планировал посетить региональное совещание Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которое должно состояться Копенгагене.

До этого глава Татарстана Рустам Минниханов заявлял, что власти Молдавии признали его нежелательным лицом, из-за чего он не смог принять участие в Конгрессе дружбы народов.

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