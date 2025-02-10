Правительство поддержало с замечаниями проект о штрафах за продажу энергетиков детям

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Правительство поддержало законопроект о введении штрафов до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям. Однако кабмин увидел необходимость в доработках, сообщает РИА Новости со ссылкой на проект соответствующего отзыва.

Предполагается, что в случае принятия документа Кодекс об административных правонарушениях будет дополнен новой статьей.

В августе 2024 года Владимир Путин подписал закон, запрещающий продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетики. Однако норма не прописывала конкретные штрафы за ее нарушение.

Законопроект о введении соответствующих штрафов был внесен в Госдуму 9 декабря 2024 года. В соответствии с документом размер санкции для физических лиц может достигать 50 тысяч рублей. При этом должностные лица должны будут платить до 200 тысяч рублей, а юридические лица – до 500 тысяч рублей.

При этом в кабмине подчеркивали, что концепция законопроекта заслуживала внимания, но требовала некоторых доработок. В частности, в правительстве обратили внимание на необходимость синхронизировать срок вступления в силу этого законопроекта со сроком начала действия самого закона, а также определить, кто будет уполномочен привлекать нарушителей к административной ответственности.

