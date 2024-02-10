Москва призывает партнеров по СНГ отвергать антироссийские документы и резолюции – МИД

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Россия призывает партнеров по СНГ отвергать антироссийские документы и резолюции, которые западные страны подают в ООН. Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы министерства иностранных дел России Михаил Галузин.

Как отметил Галузин, Москва рассчитывает на то, что партнеры России по СНГ будут решительно выражать свое неприятие откровенно антироссийских документов, вбрасываемых в ООН западными странами. По словам дипломата, это лучшим образом отразится на дальнейшем сближении стран и народов Содружества Независимых Государств.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, какое давление испытывают сотрудники российских посольств. Она отметила, что российским посольствам за рубежом блокируют счета, из-за чего дипломаты не могут получать зарплату привычным путем, не могут оплачивать коммунальные услуги.

До этого в МИД РФ сообщили о том, что безопасность российских посольств и консульств ухудшилась и вызывает серьезные опасения в недружественных странах.