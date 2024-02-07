07 февраля, 15:43Политика
В МИД сообщили об ухудшении безопасности дипмиссий РФ в недружественных странах
Фото: Москва24/Лидия Широнина
Безопасность российских посольств и консульств ухудшилась и вызывает серьезные опасения в недружественных странах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.
По ее словам, есть опасения на фоне провокаций перед выборами президента РФ. Ситуация связана с действиями недружественных РФ режимов, уверена она. Захарова уточнила, что из-за вопроса о проведении выборов в МИД были вызваны дипломаты Латвии, Литвы и Эстонии.
Между тем дипломатам стран Прибалтики завили, что именно на государствах пребывания лежит обязанность принимать все надлежащие меры для защиты дипломатических представительств, сославшись на положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и на общепринятую международную практику.
В МИД РФ добавили, что обеспечение безопасности избирательных участков, в большинстве своем уже образованных на территории российских загранучреждений, является одним из ключевых вопросов в ходе предстоящих выборов.
Ранее Захарова сообщала, что участки на выборах президента России будут открыты во всех странах, в которых имеются дипломатические представительства и консульские учреждения страны, в том числе и в недружественных.
До этого председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко подчеркивала, что комиссия СФ по защите суверенитета страны будет отслеживать все попытки вмешательств в президентские выборы в России, которые пройдут в 2024 году.
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