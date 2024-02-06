МИД России не исключил выход из Арктического совета

Фото: 123RF/mikrokon

Российская сторона в случае необходимости может выйти из Арктического совета, если его работа не будет соответствовать интересам Москвы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на посла по особым поручениям МИД РФ Николая Корчунова.

Он уточнил, что совет осуществляет деятельность на самых малых оборотах. По его словам, норвежская сторона, являясь председателем в организации, старается возобновить работу в полном формате, однако не может найти поддержку среди других участниц.

В свою очередь, Москва при рассмотрении вопроса о дальнейшем участии в совете отталкивается от того, насколько его работа будет соответствовать ее интересам, указал дипломат.

"Соответственно, мы исходим из того, что у нас в наличии должны быть все опции для внешнеполитического маневра, включая и выход из Арктического совета, если его деятельность не будет соответствовать российским интересам", – отметил Корчунов.

Арктический совет был создан в 1996 году. Организация является межправительственным форумом высокого уровня, который обеспечивает содействие сотрудничеству в регионе. Особенно это касается области защиты окружающей среды.

Членами совета являются Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. В марте 2022-го некоторые страны объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения в знак протеста против конфликта на Украине.

Ранее Корчунов сообщил, что российская сторона наблюдает растущий интерес к Северному морскому пути со стороны других государств на фоне обострения в Красном море. По его словам, Севморпуть поможет обеспечить судоходство кораблям, которые хотят перестроить свой маршрут из-за атак хуситов.