В ЛДПР назвали преувеличенной информацию о тяжелом состоянии Жириновского

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В партии ЛДПР заявили, что информация о тяжелом состоянии Владимира Жириновского значительно преувеличена. Об этом сообщает РИА Новости.

Во фракции отметили, что обсуждаемые в последние дни новости о состоянии госпитализированного Жириновского ориентированы на сенсационный эффект.

"Жириновский ежедневно изучает прессу, рабочие документы, дает поручения по телефону. Скоро он вернется к полноценной, активной работе. И мы рассчитываем, что это произойдет уже в ближайшее время", – говорится в заявлении ЛДПР.

Информация о госпитализации Жириновского в Центральную клиническую больницу Москвы появилась ранее в СМИ. Сообщалось, что политик оказался в больнице несколько дней назад, подключен к аппарату ИВЛ и находится в критическом состоянии из-за сопутствующих болезней.

Позже в Минздраве РФ подтвердили информацию о госпитализации лидера ЛДПР. В ведомстве сообщили, что в больнице политик находится с 2 февраля. Жириновский болеет "Омикроном", его состояние оценивается как стабильное.

