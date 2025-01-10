Администрация Байдена передаст команде Трампа около 4 млрд долларов для Украины

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Команда Джо Байдена не успела распорядиться средствами, которые были выделены для Киева, и теперь они будут переданы администрации нового американского лидера Дональда Трампа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Сабрину Сингх.

"Не беспокойтесь, сумма, которая останется в распоряжении следующей администрации, составит чуть меньше 4 миллиардов долларов", – уточнила она.

При этом решение о том, как их расходовать, будет принимать уже новая команда, добавила Сингх.

Между тем будущая администрация Трампа начала пересматривать подход к Украине, пишут СМИ. Команда еще не решила, как завершить конфликт. Однако она намерена продолжить оказывать поддержку Киеву.

С начала спецоперации США и их союзники предоставили Украине в общей сложности 126 миллиардов долларов.

