Комитет ГД одобрил продление программы маткапитала до 2030 года

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Комитет Госдумы по защите семьи рекомендовал нижней палате парламента принять проект закона о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года. Соответствующее решение опубликовано в электронной базе ГД.

Кроме того, комитет выступил с предложением о рассмотрении этого законопроекта в первом чтении 14 января.

При этом ранее глава комитета Нина Останина отмечала, что его могут рассмотреть в первой половине февраля одновременно во втором и третьем чтениях.

Законопроект был внесен в Госдуму в декабре 2024 года. В пояснительной записке к документу указывалось, что право на маткапитал с 2027 по 2030 год получат около 5 миллионов российских семей. Дополнительные расходы бюджета составят почти 2,8 триллиона рублей.

При этом с 1 февраля 2025 года материнский капитал будет проиндексирован на уровне 7,3%. В результате выплата на первого ребенка вырастет на 46 тысяч рублей, до 677 тысяч рублей, а на второго – на 61 тысячу, до 894 тысяч рублей. Власти рассчитывают, что этой мерой поддержки в следующем году воспользуются свыше миллиона граждан.