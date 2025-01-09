Останина: ГД может рассмотреть проект о продлении маткапитала до 2030 года в феврале

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Госдума может рассмотреть проект о продлении программы маткапитала до 2030 года уже в первой половине февраля, заявила в беседе с РИА Новости глава комитета палаты парламента по защите семьи Нина Останина.

Законопроект может быть рассмотрен одновременно во втором и третьем чтениях, уточнила она.

Он был внесен в Госдуму в декабре 2024 года. В пояснительной записке к документу указывалось, что право на маткапитал с 2027 по 2030 год получат около 5 миллионов российских семей. Дополнительные расходы бюджета составят почти 2,8 триллиона рублей.

При этом с 1 февраля 2025 года материнский капитал будет проиндексирован на уровне 7,3%. В результате выплата на первого ребенка вырастет на 46 тысяч рублей, до 677 тысяч рублей, а на второго – на 61 тысячу, до 894 тысяч рублей.

Власти рассчитывают, что этой мерой поддержки в следующем году воспользуются свыше миллиона граждан.

