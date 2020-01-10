СБУ рассматривает две приоритетные версии авиакатастрофы в Иране

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Служба безопасности Украины рассматривает две приоритетные версии причин крушения самолета Boeing 737 в Иране. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Глава СБУ Иван Баканов заявил, что в качестве основных версий по поводу крушения самолета рассматриваются версии – теракт и попадание в него ракеты зенитно-ракетного комплекса "Тор".

При этом он добавил, что служба безопасности не собирается делать поспешных выводов, этот вопрос сейчас детально прорабатывается. Он подчеркнул, что в Иране для расследования этого дела была сформирована отдельная следственная группа СБУ.

"Могу заверить, что мы обязательно сообщим обществу всю объективную, проверенную информацию", – добавил глава ведомства.

Ранее в НАТО заявили, что верят в версию о возможном поражении украинского самолета Boeing 737 иранской ракетой. Там пояснили, что не видят оснований не верить информации в СМИ и опубликованным ранее видеоматериалам о возможном поражении.

Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение сразу после взлета из аэропорта Тегерана. Все находящиеся в лайнере 177 человек погибли.

Премьер Канады Джастин Трюдо подтвердил, что в его распоряжении имеются разведданные о попадании иранской ракеты в Boeing 737.

В Иране версию о ракетном ударе опровергают. По их словам, пилоты самолета пытались вернуться в аэропорт, что свидетельствует о том, что самолет не был подорван ракетой.

