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Политика

19:55

В НАТО поверили в версию о возможном поражении украинского Boeing ракетой

политика

Фото: AP Photo/Ebrahim Noroozi

В НАТО заявили, что верят в версию о возможном поражении украинского самолета Boeing 737 иранской ракетой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генсека НАТО Йенса Столтенберга.

"Мы не видим оснований не верить сообщениям СМИ и видеоматериалам о возможном поражении украинского Boeing иранской ракетой", – заявил Столтенберг.

Ранее телеканал CNN сообщил, что украинский самолет был сбит двумя ракетами российского производства SA-15 ("Тор-М1"). Там уточнили, что американская разведка располагает данными о захвате иранскими радарами в качестве потенциальной цели украинский самолет.

Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение сразу после взлета из аэропорта Тегерана. Все находящиеся в лайнере 177 человек погибли.

Премьер Канады Джастин Трюдо подтвердил, что в его распоряжении имеются разведданные о попадании иранской ракеты в Boeing 737.

В Иране версию о ракетном ударе опровергают. По их словам, пилоты самолета пытались вернуться в аэропорт, что свидетельствует о том, что самолет не был подорван ракетой.

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