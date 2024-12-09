Кабмин одобрил законопроект об использовании машин граждан в рамках КТО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Правительство РФ одобрило законопроект об использовании гражданских автомобилей для борьбы с терроризмом на территориях, где введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Изменения предлагают ввести в закон "О противодействии терроризму". Они коснутся статьи, регулирующей особенности правового режима КТО. Проект закона не вступает в противоречие с документами, имеющими более высокий статус, включая договор о Евразийском экономическом союзе, отметили авторы проекта первый замглавы фракции "Единая Россия" в ГД Дмитрий Вяткин и председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Режим КТО действует в Курской области, где бои с украинскими подразделениями продолжаются с 6 августа. Для жителей региона правительство РФ утвердило решение, согласно которому они смогут получить отсрочку от уплаты транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество физлиц. Решение затрагивает те налоги, которые должны быть выплачены до конца этого года. Оплатить их можно будет до 1 декабря 2025 года.

Кроме того, российское правительство на год приостановило ряд налоговых проверок для предпринимателей в приграничных районах Курской области. Бизнесменов на 12 месяцев оградят от вынесения решений о приостановлении операций по счетам в банках и переводов электронных денежных средств, а также дадут отсрочку по уплате налогов и страховых взносов.