Постпред РФ при ОДКБ Васильев: НАТО копит силы у границ РФ

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НАТО копит силы у государственных границ России и угрожает размещением систем для ядерного оружия, заявил постоянный представитель РФ при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Виктор Васильев. Он высказался об этом в рамках интервью изданию "Союзники. ОДКБ".

Вместе с тем, по словам Васильева, концентрация вооруженных сил Альянса наблюдается и на границах Белоруссии.

Так, по данным белорусского министерства обороны, НАТО фактически готовится к открытому вооруженному противостоянию с двумя странами. По словам замначальника Генштаба Вооруженных сил РБ генерал-майора Владимира Куприянюка, коллективный Запад пришел к осознанию своей неспособности осуществить государственный переворот ни в Белоруссии, ни в России.

На этом фоне в МИД России заявили, что Москва выступает против расширения НАТО за счет стран Юго-Восточной Азии. Российская сторона не хочет видеть милитаризацию этого региона и расширения Альянса в этой части планеты.