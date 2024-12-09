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09 декабря, 10:22

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Постпред РФ при ОДКБ Васильев: НАТО копит силы у границ РФ

Постпред РФ при ОДКБ заявил, что силы НАТО собираются у границ России

Фото: ТАСС/EPA/VALDA KALNINA

НАТО копит силы у государственных границ России и угрожает размещением систем для ядерного оружия, заявил постоянный представитель РФ при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Виктор Васильев. Он высказался об этом в рамках интервью изданию "Союзники. ОДКБ".

Вместе с тем, по словам Васильева, концентрация вооруженных сил Альянса наблюдается и на границах Белоруссии.

Так, по данным белорусского министерства обороны, НАТО фактически готовится к открытому вооруженному противостоянию с двумя странами. По словам замначальника Генштаба Вооруженных сил РБ генерал-майора Владимира Куприянюка, коллективный Запад пришел к осознанию своей неспособности осуществить государственный переворот ни в Белоруссии, ни в России.

На этом фоне в МИД России заявили, что Москва выступает против расширения НАТО за счет стран Юго-Восточной Азии. Российская сторона не хочет видеть милитаризацию этого региона и расширения Альянса в этой части планеты.

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