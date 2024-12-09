МИД РФ выступил против расширения НАТО на регион Юго-Восточной Азии

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Россия выступает против расширения НАТО за счет стран Юго-Восточной Азии, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко на XV Азиатской конференции клуба "Валдай". Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Москва не хочет видеть милитаризацию этого региона и расширения НАТО в этой части планеты.

Ранее замначальника Генштаба Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Владимир Куприянюк заявил, что НАТО фактически готовится к открытому вооруженному противостоянию с Москвой и Минском.

Он подчеркнул, что такие выводы можно сделать исходя из расширения военного присутствия Альянса у границ Союзного государства и увеличения военных расходов.

До этого белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил о возможном начале третьей мировой войны, если кто-то нападет на республику. Он отметил, что США хотят обострить ситуацию в стране. Лукашенко утверждал, что американцы указали Украине на необходимость нанесения ударов по белорусской инфраструктуре на южной границе.

