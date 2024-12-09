Yonhap: лидеру Южной Кореи могут запретить выезд из страны

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Управление по антикоррупционным расследованиям может ввести запрет на выезд из страны в отношении президента Южной Кореи Юн Сок Еля на фоне расследования введения военного положения, передает Yonhap.

Указание о запрете передано следователям, отметил один из сотрудников управления. Кроме того, по факту введения и отмены военного положения по отношению к президенту начались расследования местных полиции и прокуратуры.

Юн Сок Ель ввел военное положение в стране 3 декабря. По данным СМИ, он заявил об угрозе паралича власти в связи с попытками проведения против него импичмента.

Спустя время южнокорейский парламент приостановил работу. В свою очередь, спикер парламента страны У Вон Сик объявил режим военного положения в республике недействительным. Все 190 депутатов проголосовали за отмену военного положения.

Глава государства согласился оформить отмену военного положения. Вместе с тем он призвал парламент немедленно прекратить мешать нормальному функционированию страны.

После члены Демократической партии потребовали немедленной отставки Юн Сок Еля. Данная партия вместе с пятью оппозиционными фракциями Южной Кореи направили в парламент проект импичмента против президента страны.

Также лидер правящей партии Южной Кореи "Гражданская сила" Хан Дон Хун призвал как можно скорее остановить полномочия президента страны Юн Сок Еля. Глава партии считает, что в случае продолжения работы президента ситуации, похожие на недавнее объявление военного положения, могут вновь повторяться.