В МИД Израиля выразили надежду, что россиян эвакуируют из Газы в ближайшее время

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Израиль надеется, что все иностранцы и люди с двойным гражданством, которые хотят эвакуироваться из сектора Газа, смогут это сделать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спецпредставителя МИД еврейского государства Лиора Хайята.

Как он отметил, Израиль не против того, чтобы иностранцы покидали анклав, если у них нет связей с палестинским движением ХАМАС. Спецпредставитель МИД Израиля объяснил, что ХАМАС не дает некоторым жителям с двойным гражданством эвакуироваться.

"Есть тысячи людей, включая с двойным гражданством, кто пытается бежать. ХАМАС не позволяет некоторым из них уйти", – подчеркнул Хайят.

Ранее в СМИ появилась информация, что Израиль пока не дал согласия на эвакуацию граждан РФ из сектора Газа. При этом количество россиян и других лиц, записавшихся на выезд из сектора через дипломатов РФ, увеличилось до тысячи человек.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ведомство считает недопустимым растягивание сроков согласования эвакуации граждан России из сектора Газа.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты Израиля, взяв в заложники мирных жителей. По последним данным, число пленных составляет более 240 человек.

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