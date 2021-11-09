Захарова отреагировала на слова Порошенко об "адских санкциях"

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Инициативу бывшего президента Украины Петра Порошенко ввести "адские санкции" против белорусского лидера Александра Лукашенко прокомментировала в своем телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она напомнила, что миллионы граждан покинули Украину, когда должность президента занимал Порошенко.

"Порошенко забыл добавить, что Россия безоговорочно приняла на своей территории сотни тысяч украинцев, предоставив кому гражданство, кому – временное убежище, кому – материальную и медицинскую помощь. Молчал бы лучше и молился, раз про ад вспомнил", – написала Захарова.

До этого из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе Петр Порошенко в своем телеграм-канале предложил ввести жесткие ограничения против Лукашенко.

В понедельник, 8 ноября, несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу Белоруссии и Польши с белорусской стороны. В Сети появилось видео, на котором запечатлена большая группа людей с багажом, следующая по трассе в Гродненской области Белоруссии.

Польская сторона обвинила белорусские власти в переброске нелегальных мигрантов.

Позднее погранкомитет Белоруссии сообщил, что на границе остаются более двух тысяч беженцев. При этом пресс-секретарь польского правительства заявил, что в непосредственной близости от границы Польши находятся от 3 до 4 тысяч человек. Мигранты установили палатки и зажгли костры.