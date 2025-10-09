Представитель Госдепа США Андреоли прибыл в Москву для консультаций

Фото: depositphotos/borjomi88

Глава офиса по России Госдепартамента США Питер Андреоли прибыл в Москву для проведения плановых консультаций с дипломатами американского посольства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипмиссию США.

В посольстве уточнили, что у Андреоли состоялись и некоторые другие ограниченные контакты, в том числе встречи в МИД РФ для обсуждения вопросов работы посольств в обеих странах.

Ранее в МИД России сообщили, что периодические контакты по обмену заключенными у России и США имеются, однако движения в направлении той или иной новой схемы пока нет. Обеим сторонам потребуется некоторое время для продолжения работы.

По информации СМИ, в команде президента США Дональда Трампа произошли значительные изменения в вопросе подхода к России. С одной стороны, американский лидер придерживается мнения о недопустимости траты налоговых денег на помощь Украине. Одновременно с этим Трамп поручил начать подготовку дополнительной развединформации для Киева.