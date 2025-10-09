Al Jazeera: в ХАМАС согласились освободить всех израильских заложников

Фото: ТАСС/AP/Abdel Kareem Hana

Палестинское движение ХАМАС согласилось освободить всех израильских заложников, однако пока откладывает передачу тел погибших до создания нужных условий. Об этом сообщает издание Al Jazeera со ссылкой на источник.

По информации журналистов, в рамках переговоров достигнут прогресс в вопросах обмена между Израилем и ХАМАС, а также гарантий невозобновления войны в секторе Газа.

Посредники на переговорах потребовали от ХАМАС и Тель-Авива завершить консультации по урегулированию конфликта не позднее пятницы, 10 октября.

Ранее Белый дом опубликовал полноценный план из 20 пунктов по завершению конфликта в Газе. Предложение в том числе предполагает немедленное прекращение конфликта, вывод войск Израиля и заморозку боевых действий в обмен на освобождение заложников.

Кроме того, палестинское движение должно согласиться не участвовать в управлении Газой. При этом предложения не предусматривают аннексию или оккупацию палестинского анклава Израилем.

Президент США Дональд Трамп заявил, что может посетить Ближний Восток в субботу или воскресенье, 11 или 12 октября, в связи с переговорами об урегулировании ситуации в регионе.