Встреча по Украине в Турции может состояться в конце октября – СМИ

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Международная встреча по урегулированию конфликта на Украине может состояться в Турции в конце октября, заявил дипломатический источник в Анкаре.

"Пока точности по дате нет, идет согласование. По всей видимости, это будет последняя декада октября", – передает РИА Новости его слова.

Ранее СМИ писали, что Анкара намерена до конца октября провести международную встречу по урегулированию украинского конфликта. Консультации в Стамбуле якобы организуют советники по национальной безопасности разных государств, в том числе помощник президента США Джейк Салливан.

В свою очередь, в российском посольстве отметили, что Турция не уведомляла и не приглашала диппредставительство РФ на международную конференцию по Украине.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что российская сторона готова вести переговоры по Украине, однако с учетом реалий на земле и интересов безопасности России.



Лавров и генсек ООН обсудили конфликт на Украине