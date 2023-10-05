Турция не уведомляла посольство РФ о международной конференции по Украине

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Турция не уведомляла и не приглашала российское диппредставительство на международную конференцию по Украине, пишет ТАСС со ссылкой на посольство РФ.

"Нас об этом не информировали, приглашения мы не получали", – рассказали в дипмиссии.

Ранее СМИ со ссылкой на источники писали, что Анкара намерена до конца октября провести международную встречу по урегулированию украинского конфликта. Консультации в Стамбуле якобы организуют советники по национальной безопасности разных государств, в том числе помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По словам источников, Москву не пригласили на эту встречу. Также нет информации, появится ли на мероприятии представитель КНР. Уточнялось, что повесткой встречи станет мирный план президента Украины Владимира Зеленского.

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