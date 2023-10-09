Венгрия эвакуирует 215 своих граждан из Израиля на двух военных самолетах

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Венгрия эвакуировала 215 граждан страны из Израиля на двух армейских самолетах. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"В рамках совместной спасательной операции МИД и минобороны два самолета военно-воздушных сил Венгрии с 215 людьми на борту только что покинули воздушное пространство Израиля и сейчас в безопасном воздушном пространстве направляются в Венгрию", – приводит его слова РИА Новости.

Сийярто также выразил благодарность властям Израиля, Кипра, Греции, Турции, Болгарии и Румынии за то, что те быстро оформили разрешения на пролет над их территорией.

7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. Сообщалось, что по стране выпустили более 3 000 ракет. Десятки радикалов проникли в приграничные районы на юге Израиля.

Армия обороны Израиля, в свою очередь, сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Вскоре премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об окончании первой фазы операции. Он уточнил, что большая часть сил противника, проникших на территорию страны, была уничтожена.

В воскресенье, 8 октября, Израиль официально перешел в "состояние войны", с одобрения военно-политического кабинета страны. Данное решение предполагает в том числе начало крупных военных операций.



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