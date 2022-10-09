Киргизия отменила учения ОДКБ "Нерушимое братство" на своей территории

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Министерство обороны Киргизии отменило проведение командно-штабных учений ОДКБ "Нерушимое братство – 2022" на территории своей страны. Об этом сообщает агентство 24.kg.

Учения планировалось провести с 10 по 14 октября на базе центра "Эдельвейс".

К участию должны были привлечь миротворческие контингенты Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.

Ранее Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым и президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном по ситуации на границе между этими государствами. Он подтвердил готовность России оказать сторонам конфликта содействие для установления безопасности в пограничных районах.

Обострение ситуации между Киргизией и Таджикистаном произошло 14 сентября. Тогда между пограничниками двух республик произошла перестрелка в местности Булак-Башы. В связи с развитием конфликта между Киргизией и Таджикистаном Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) призвала к дипломатическому урегулированию и мирным переговорам.



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