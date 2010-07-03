Депутат прокомментировала приостановку поездок российских парламентариев в США

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова прокомментировала приостановку поездок российских парламентариев в США
Она заявила, что подобные моменты встречаются весьма часто со стороны Соединенных Штатов Америки. Журова пояснила, что считает недопустимым беспочвенные допросы и задержания.
Депутат считает, что в первую очередь тут стоит вопрос в разъяснении подобного поведения США в отношении обычных граждан, которых отводят в спецкомнаты по прилету в Америку. Она отметила, что обычные граждане с такими ситуациями сталкиваются намного чаще, чем депутаты, поэтому разъяснительные беседы на эту тему нужны в большей степени для них.
"Это происходит в ежедневном режиме и несколько раз в день. Здесь надо больше говорить про обычных людей, потому что они с этим сталкиваются чаще, чем депутат, который раз в год поехал пусть даже и на официальное мероприятие", – цитирует ИА "НСН" слова Журовой.
Поездки российских парламентариев в США приостановлены после инцидента с депутатом Ингой Юмашевой. 5 октября Юмашева прибыла в США на форум "Диалог Форт-Росс". По прибытии ее задержали в аэропорту Нью-Йорка. После этого депутата около часа допрашивали сотрудники ФБР. Посольство РФ направило ноту протеста в Госдепартамент США.
Сама Юмашева рассказала, что сообщила российскому послу Анатолию Антонову о ситуации. Подробности допроса она не уточнила.
В МИД РФ, в свою очередь, заявили решительный протест. В ведомстве считают это очередной враждебной акцией против России. Там предупредили, что подобная политика недальновидна и опасна.
Ранее некоторые российские делегаты не смогли получить американские визы для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН. Сессия проходила в сентябре в Нью-Йорке.
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