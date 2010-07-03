В МИД РФ оценили ситуацию с допросом депутата Госдумы ФБР

13:34
13:34
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Фото: соцсети
Россия заявляет решительный протест в связи с допросом ФБР депутата Госдумы Инги Юмашевой, которая прибыла в США, говорится в сообщении в МИД РФ.
В ведомстве назвали инцидент очередной враждебной акцией против России, нацеленной на ухудшение атмосферы отношений РФ и США, и выразили возмущение произошедшим.
В МИД полагают, что либо власти США не стремятся к нормализации диалога, либо не способны контролировать действия своих спецслужб. Там напомнили, что Юмашева направлялась на общественно-политический форум "Диалог Форт-Росс", призванный укрепить взаимопонимание и сотрудничество между странами.
"Конструктивный настрой организаторов конференции столкнулся с жестким сопротивлением определенных политических сил в Вашингтоне. Свидетельство тому – срыв участия в форуме представителей МИД России из-за невыдачи виз, а теперь и наглая провокация в отношении российского парламентария", – подчеркнули в ведомстве.
Такую политику в МИД назвали недальновидной и опасной. "Неподдельный интерес широкой американской общественности к форуму "Диалог Форт-Росс" убедительно свидетельствует, что простые американцы выступают не за конфронтацию, а за взаимодействие России и США", – заключили в МИД.
США могут считать задержание депутата Госдумы Инги Юмашевой сотрудником ФБР в США частным случаем, но этот случай – беспрецедентный, полагает член комитета СФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
"До подобного дело не доходило даже в годы холодной войны, когда США и Советский Союз жестко противостояли друг другу", – написал он на своей странице в Facebook.
Необходимо понять, это эксцесс конкретного исполнителя или преднамеренная провокация, одобренная на высоком уровне, добавил Клинцевич.
"Поневоле возникает вопрос: а могут ли США в отношениях с Россией вообще отказаться от провокаций? Или имеет место своего рода феномен голубого воришки из "Двенадцати стульев" Ильфа и Петрова: все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Понятно, что зеркального ответа на эти действия США не последует", – резюмировал он.
Депутата Ингу Юмашеву, прилетевшую в Нью-Йорк на форум "Диалог Форт Росс", остановили в аэропорту сотрудники спецслужб. Они провели парламентария в отдельную комнату, забрав у нее личные документы. В течение часа сотрудник ФБР задавал Юмашевой вопросы, а затем предложил продолжить разговор в неформальной обстановке в кафе.
Российское посольство в США направило в Госдеп ноту протеста, потребовав разъяснить причины неожиданного допроса. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал случившееся циничной провокацией.
Посольство России направило ноту протеста в Госдеп США из-за допроса депутата
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