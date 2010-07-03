Володин назвал циничной провокацией допрос депутата Юмашевой в США

09:56
09:56
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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал циничной провокацией допрос депутата Инги Юмашевой сотрудниками американских спецслужб в Нью-Йорке. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы.
По мнению Володина, действия сотрудников ФБР можно считать очередным примером нарушения Штатами своих международных обязательств. Он уточнил, что Юмашева оформила американскую визу и прибыла в Нью-Йорк для участия в международном форуме.
Депутат "координирует в Госдуме работу группы по связям с конгрессом США, взаимодействует со своими коллегами, участвует в непростом диалоге", отметил Володин.
Как напомнил спикер Госдумы, некоторые политические силы в США стремятся к обострению отношений между Москвой и Вашингтоном. "Действия, которые создают негативную атмосферу в отношениях наших стран, недопустимы и заслуживают осуждения", – заявил он.
Ранее сообщалось, что депутата Ингу Юмашеву, прилетевшую в Нью-Йорк на форум "Диалог Форт Росс", остановили в аэропорту сотрудники спецслужб. Они провели парламентария в отдельную комнату, забрав у нее личные документы. В течение часа сотрудник ФБР задавал Юмашевой вопросы, а затем предложил продолжить разговор в неформальной обстановке в кафе.
Российское посольство в США уже направило в Госдеп ноту протеста, потребовав разъяснить причины неожиданного допроса депутата.
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