В ФБР отказались комментировать допрос депутата Юмашевой

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Федеральное бюро расследований (ФБР) США отказалось комментировать допрос депутата Госдумы Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка.

"У нас нет комментариев", – так ответил представитель ФБР на просьбу пояснить причины задержания депутата, передает ТАСС.

Юмашева прибыла в страну для участия в форуме "Диалог Форт-Росс". Как сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов, сотрудники ФБР задержали ее в аэропорту Нью-Йорка для допроса, который длился около часа.

Российское посольство в США направило в Госдеп ноту протеста, потребовав разъяснить причины произошедшего. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал допрос циничной провокацией.

Член комитета СФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич полагает, что это беспрецедентный случай. По его словам, такого не было даже в годы холодной войны.

В МИД РФ заявили решительный протест. В ведомстве считают это очередной враждебной акцией против России. Там предупредили, что подобная политика недальновидна и опасна.

Юмашева избрана в Госдуму по федеральному списку партии "Единая Россия" и представляет Республику Башкортостан. Она входит в состав комитета по международным делам.