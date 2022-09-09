Генсек НАТО заявил, что альянс разместит новые силы на восточной границе

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс размещает новые силы на восточных рубежах. С таким заявлением он выступил на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Мы значительно усиливаем наше присутствие в восточной части альянса", – сказал он.

Столтенберг назвал это сигналом для России, который свидетельствует о том, что НАТО будет продолжать защищать территории своих союзников. Кроме того, генсек считает, что альянс должен поставлять оружие Украине в ущерб собственной обороноспособности. Он призвал готовиться к длительному противостоянию с РФ.

Ранее Столтенберг заявил, что Украина может прекратить свое существование в качестве независимого государства при прекращении боевых действий.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.