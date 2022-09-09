Генсек НАТО допустил исчезновение Украины как независимого государства

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Украина может прекратить свое существование в качестве независимого государства при прекращении боевых действий, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Если Россия прекратит боевые действия, то наступит мир, если Украина прекратит, то она перестанет существовать как независимое государство", – приводит РИА Новости его слова.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Украина рискует утратить свой суверенитет и исчезнуть с карты мира в связи с текущей ситуацией. Он подчеркнул, что Россия не несет ответственности за то, что Украина потеряла государственную независимость после переворота в 2014 году, перейдя под управление коллективного Запада.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

