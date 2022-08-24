Захарова назвала Зеленского могильщиком украинского суверенитета

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Президент Украины Владимир Зеленский ко Дню независимости своей страны стал могильщиком украинского суверенитета, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Апогеем всего этого Хеллоуина стало обещание Зеленского не прекращать войну. Трагикомизм ситуации в том, что именно Зеленский стал могильщиком украинского суверенитета. Вместо праздничного салюта – обстрел крупнейшей атомной станции Европы. Вместо конфетти – противопехотные мины-лепестки в жилых районах Донецка", – написала она в своем телеграм-канале.

По словам Захаровой, национальный праздник превратился в представление, в ходе которого премьер министр Великобритании Борис Джонсон украсил свою резиденцию подсолнухами и гортензиями и приехал в Киев, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен "прокричала фашистский лозунг бандеровских коллаборационистов в видеообращении на фоне флага Незалежной", канцлер Германии Олаф Шольц опубликовал поздравление в Twitter, а президент США Джо Байден выделил почти 3 миллиарда долларов в качестве помощи Украине.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства не исключила, что все эти события станут "очередной позорной страницей в истории Европы".

"А все вышеперечисленные страны будут скороговоркой описывать действия своих политиков текущего момента как "вызывающие сожаление", – заключила она.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Украина рискует утратить свой суверенитет и исчезнуть с карты мира в связи с текущей ситуацией. Он подчеркнул, что Россия не несет ответственности за то, что Украина потеряла государственную независимость после переворота в 2014 году, перейдя под управление коллективного Запада.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

