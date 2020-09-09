Колесникова и Знак заключены под стражу по делу о призывах к захвату власти – СК

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Члены президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова и Максим Знак арестованы по делу о призывах к захвату власти. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Белоруссии.

"В настоящий момент в ходе расследования получены доказательства, свидетельствующие о совершении отдельными лицами, входящими в состав негосударственной организации, именуемой Координационный совет, действий, направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране", – говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что по подозрению в совершении указанного преступления задержан также адвокат Колесниковой Илья Салей. В настоящее время специалисты проводят необходимые следственные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства по уголовному делу. По данным СК, указанные действия совершались при помощи СМИ и интернет-ресурсов.

Ранее появилась информация об исчезновении Колесниковой. В СМИ сообщали, что утром 7 сентября ее посадили в микроавтобус с надписью "Связь" возле Национального художественного музея в Минске. Официальные власти сообщили, что не располагают информацией по поводу этого.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщал, что Кремль не обладает информацией о местонахождении Марии Колесниковой. Он отмечал, что похищение людей нельзя ни в коем случае одобрять. Песков призвал отделять такие случаи от задержания людей в соответствии с законом.

Затем стало известно, что Колесникова вместе с другими членами совета Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым уехала на Украину через пункт пропуска "Александровка". Чуть позже в Госпогранкомитете РБ рассказали, что Колесникову задержали.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Колесникова хотела бежать на Украину к своей сестре. По его словам, ее задержали между Белоруссией и Украиной.

