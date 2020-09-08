Лукашенко прокомментировал задержание Колесниковой – корреспондент

15:15
Фото: kremlin.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оппозиционер Мария Колесникова хотела бежать на Украину к своей сестре, и он как пограничник считает, что ее задержали правильно. Слова лидера государства привел корреспондент телеканала "Россия 1" Евгений Рожков, который принимал участие в интервью с Лукашенко.
"Лукашенко сказал, что он в курсе этой ситуации, она действительно хотела убежать, как он сказал, на Украину, потому что у нее там есть якобы сестра. И он как пограничник считает, что ее задержали правильно. Ну а двух других товарищей, которые все-таки успели просочиться через границу, они сейчас просят у Украины вернуть", – цитирует президента Белоруссии Рожков в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
По словам корреспондента, Лукашенко заявил, что ему докладывают о ситуации.
"Он знает об этом именно со слов своих спецслужб и пограничников. И, по его словам, по рассказам пограничников, действительно, они пытались пересечь границу и задержали машину с Колесниковой и двумя ее соратниками в зоне между белорусской границей и украинской границей. Там есть такая зона, именно там ее взяли. И действительно, по его словам, как ему докладывают, Колесникову выбросили из машины и умчались. Поэтому ее задержали. Собственно говоря, эти два товарища отправились на Украину", – рассказал Рожков.
Ранее появилась информация об исчезновении Колесниковой. В СМИ сообщали, что утром 7 сентября ее усадили в микроавтобус с надписью "Связь" возле Национального художественного музея в Минске. Официальные власти сообщили, что не располагают информацией по поводу этого.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщал, что Кремль не обладает информацией о местонахождении Марии Колесниковой. Он отметил, что похищение людей нельзя ни в коем случае одобрять. Песков призвал отделять такие случаи от задержания людей в соответствии с законом.
Затем стало известно, что Колесникова вместе с другими членами совета Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым уехали на Украину через пункт пропуска "Александровка". Чуть позже в Госпогранкомитете РБ рассказали, что Колесникову задержали.
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