Захарова заявила, что Киев продолжает наращивать террористическую активность

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Россия намерена и дальше поднимать тему "варварских" действий режима Владимира Зеленского и его спонсоров в ООН, а также на других многосторонних площадках. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Киев наращивает террористическую активность.

"Киев же продолжает наращивать свою террористическую активность, что подтверждается последними событиями: вновь нанесены удары по гражданским целям и мирным жителям на российской территории, повлекшие человеческие жертвы", – приводит ее слова РИА Новости.

При этом Москва не раз обращала внимание международного сообщества на соответствующие факты, подчеркнула Захарова.

Ранее она заявила, что боевики режима Зеленского ведут настоящую охоту на российских военкоров. Захарова потребовала от международных организаций осуждения попытки покушения на военкора ВГТРК Евгения Поддубного. Она также напомнила, что журналисты приравнены к гражданскому населению и пользуются защитой от нападений.

7 августа Поддубный получил тяжелые ранения в результате атаки дрона ВСУ в Курской области. Военкора доставили на вертолете в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Сейчас его состояние оценивается как тяжелое, однако стабильное.