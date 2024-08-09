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Белый дом: США перебросили на Ближний Восток "ужасно много военной силы" на фоне эскалации

В Белом доме заявили, что США перебросили на Ближний Восток "ужасно много военной силы"

Фото: 123RF/damindesign

США перебросили на Ближний Восток "ужасно много военной силы" на фоне возможной эскалации в регионе. Об этом заявил высокопоставленный представитель Белого дома, передает РИА Новости.

Выступая на брифинге, он сообщил, что США хотят быть готовыми к любым возможным формам эскалации.

Он подчеркнул, что в Вашингтоне считают, что у Ирана нет легитимных оснований для удара по Израилю. Чиновник также отметил, что в случае открытого нападения на Израиль Иран столкнется с "довольно серьезными" последствиями.

Очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло после убийства главы политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. О его смерти стало известно 31 июля.

По данным СМИ, ракета была запущена из иностранного государства – удар по зданию был нанесен с воздуха. Ответственность за убийство политика в ХАМАС возложили на США и Израиль.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ о нанесении прямого удара по Израилю в ответ на убийство Хании.

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Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
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