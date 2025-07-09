В Китае прокомментировали слова Трампа об отношении Пекина к Вашингтону

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Власти Китая придерживаются мирной политики в отношении с другими государствами, включая США, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Дипломат прокомментировала слова американского президента Дональда Трампа о том, что отношения Вашингтона и Пекина в последнее время улучшились. По словам политика, Китай справедливо относится к Соединенным Штатам в области торговли. Вместе с тем он выразил надежду на то, что отношения стран и дальше будут развиваться в положительном ключе.

"Китай всегда рассматривал и решал вопросы в соответствии с принципами взаимного уважения, мирного сосуществования и беспроигрышного сотрудничества", – передает слова Мао Нин ТАСС.

Ранее Штаты объявили о введении торговых пошлин в отношении Китая. Максимальный тариф для Пекина составил 145%, а ответные тарифы, введенные КНР, – 125%.

Спустя время на переговорах в Женеве Китай и США договорились о приостановке действия таможенного тарифа. Стороны также решили создать механизм для дальнейших торговых переговоров.

В начале лета Трамп провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Глава США охарактеризовал диалог как "очень хороший" и "позитивный для обеих сторон". На повестке стоял вопрос торговли, в том числе реализация нового торгового соглашения.