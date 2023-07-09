Применение ВСУ кассетных боеприпасов побудит ВС России к их использованию – эксперт

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Применение киевским режимом в ходе специальной военной операции на Украине американских кассетных боеприпасов не даст стратегического преимущества Вооруженным силам Украины (ВСУ) и только побудит российскую армию использовать аналогичные средства поражения против военных целей. Такое мнение озвучили ТАСС военные эксперты.

"Применение украинскими военными американских кассетных снарядов М864 не сможет изменить ситуацию в пользу ВСУ и принести им стратегический перевес", – сказал агентству эксперт в сфере бронетанковой техники, кандидат военных наук, полковник запаса Сергей Суворов.

По его словам, у российской армии – абсолютное преимущество по всем носителям боеприпасов.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга подтвердил, что американская сторона передаст украинской армии кассетные боеприпасы. По его словам, Киев в письменном виде гарантировал, что будет снижать угрозы при применении таких снарядов.

По словам американского президента Джо Байдена, решение о передаче Украине кассетных боеприпасов было принято из-за того, что и у Киева, и у США заканчивались обычные снаряды.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщал, что поставки такого вида боезарядов могут стать причиной роста эскалации.

Новости часа: США передадут Украине кассетные боеприпасы