Зеленского предупредили о возможном предательстве со стороны Джонсона

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Пользователи Twitter из Великобритании оценили реакцию президента Украины Владимира Зеленского, который обрадовался тому, что премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон сохранил свой пост.

Некоторые британцы высказали мнение, что Джонсон предаст украинского лидера, как "предал всех, с кем когда-либо вступал в контакт". Британец с ником Andy Brice уверен, что это вопрос времени.

"Зеленский должен просто понять, что, если бы у британского премьера не было проблем в собственной стране, люди бы его любили, а на Украину ему было бы наплевать. Джонсон делает только то, что выгодно ему", – написал один из пользователей, слова которого приводит РИА Новости.

Другой пользователь отметил, что, скорее всего, Зеленский рад тому, что получит больше бесплатного оружия за счет налогоплательщиков Великобритании.

Ранее сообщалось, что глава британского кабмина останется на своей должности, поскольку депутаты-консерваторы не набрали достаточного количества голосов для вынесения ему вотума недоверия, необходимость в котором возникла из-за скандала вокруг вечеринок в канцелярии Джонсона в разгар ограничений из-за коронавируса.

До этого газета Corriere Della Sera сообщила, что Джонсон предложил Зеленскому создать новый международный альянс против России. Указывалось, что Лондон намерен объединить страны, которые недовольны политикой Брюсселя и действиями Берлина в адрес Москвы в новый военный, политический и экономический альянс, который станет альтернативой Евросоюзу.

