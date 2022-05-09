Великобритания приняла новый пакет санкций против России

Фото: DPA/ТАСС
Общий объем российского импорта и британского экспорта в РФ, в отношении которого введены повышенные пошлины, достигнет 4 млрд фунтов (5 млрд долларов). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство королевства.
В частности, готовятся ограничения на экспорт британских товаров в Россию, которые будут касаться товаров на 250 млн фунтов (310 млн долларов). Речь идет о продукции химической промышленности, полимерах и промышленном оборудовании. Также новые импортные пошлины затронут товары на сумму 1,4 миллиарда фунтов, в числе товаров платина и палладий.
"Теперь экспортно-импортные санкции будут распространяться на товары общей стоимостью свыше 4 млрд фунтов стерлингов, что будет в значительной мере подрывать военные задачи Путина", – говорится в заявлении главы британского Минфина Риши Сунака.
Ранее сообщалось, что правительство Великобритании направит дополнительно 1,6 млрд долларов на оказание военной, экономической и гуманитарной помощи Украине. В заявлении главы Минфина Соединенного Королевства Риши Сунака поясняется, что идет работа над тем, чтобы завершить конфликт.
Кроме того, Великобритания выделит 57 миллионов долларов на оказание гуманитарной помощи Украине. Отмечается, что средства будут направлены структурам ООН и гуманитарным организациям.
До этого сообщалось, что Великобритания передаст Украине на безвозмездной основе самоходные зенитные установки Stormer, оснащенные ракетами Starstreak. По словам главы Минобороны страны Бена Уоллеса, машины Stormer увеличат потенциал украинских войск в борьбе с воздушными целями на малых дистанциях как в дневное, так и в ночное время.
Также сообщалось, что правительство Великобритании продолжит поддерживать Украину даже после того, как британским министрам запретили въезд на территорию России. Представитель министерства отметил, что страна и ее партнеры едины в осуждении действий России на Украине.
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