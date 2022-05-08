Британия выделит дополнительно 1,6 млрд долларов на помощь Украине

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Правительство Великобритании направит дополнительно 1,6 млрд долларов на оказание военной, экономической и гуманитарной помощи Украине. Об этом говорится в заявлении главы Минфина Соединенного Королевства Риши Сунака.

"Великобритания находится на передовой, оказывая экономическую, гуманитарную и оборонительную поддержку Украине. Мы неустанно работаем над тем, чтобы завершить этот конфликт", – цитирует заявление ТАСС.

Ранее сообщалось, что Великобритания выделит 57 миллионов долларов на оказание гуманитарной помощи Украине. Отмечается, что средства будут направлены структурам ООН и гуманитарным организациям.

До этого сообщалось, что Великобритания передаст Украине на безвозмездной основе самоходные зенитные установки Stormer, оснащенные ракетами Starstreak. По словам главы Минобороны страны Бена Уоллеса, машины Stormer увеличат потенциал украинских войск в борьбе с воздушными целями на малых дистанциях как в дневное, так и в ночное время.

Также сообщалось, что правительство Великобритании продолжит поддерживать Украину даже после того, как британским министрам запретили въезд на территорию России. Представитель министерства отметил, что страна и ее партнеры едины в осуждении действий России на Украине.