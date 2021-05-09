В Совфеде назвали провокацией учения НАТО в Эстонии

11:19
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Провокацией против России назвал замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров военные учения НАТО в Эстонии. Об этом сообщает RT.
Джабаров назвал прибалтийскую страну мишенью для возможного ответного удара.
"Когда мы на своей территории перемещаем войска, это считается угрозой всем странам, а то, что они прислали в Эстонию свой контингент, – это считается нормой. Причем когда-то обещали, что эта страна будет пассивным членом НАТО, а сейчас ее превращают в активную мишень для возможного ответного удара", – прокомментировал Джабаров.
По его словам, Россию специально провоцируют на ответные меры. Многие хотят назвать страну агрессором и наказать санкциями.
Ранее масштабный воздушный десант высадили военные армии США в Эстонии в ходе учений Swift Response. Большая часть десантников прибыла в Эстонию самолетами из США. Высадка происходила ночью в тактической обстановке. На учениях присутствовала президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
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